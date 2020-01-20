Аресты активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» сняты в Британии, Люксембурге и Нидерландах

«Нафтогаз» и «Газпром». Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n132357-aresty-aktivov-gazproma-po-iskam-naftogaza-snyaty-v-britanii-luksemburge-i-niderlandah.html

Ракурс

Аресты активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» были сняты в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.

Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

Аресты активов «Газпрома» и обеспечительные меры по требованию «Нафтогаза», принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма № V 2014/129 от 28 февраля 2018 года, были сняты 20 января 2020 года.

В Великобритании обязательства суду «Газпрома», South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были аннулированы приказом английского суда от 14 января 2020 года. Этого достаточно для снятия ареста с активов.

Адвокаты «Нафтогаза» направили 10 января 2020 года письма в адрес «Газпрома» и нидерландских компаний, входящих в группу «Газпрома», о снятии арестов с активов в Нидерландах. Информация о снятии ареста акций отражена в реестр акционеров South Stream Transport BV.

«Нафтогаз» и «Газпром» 11 января 2020 года подписали акты об отзыве требования в отношении арестов от 15−22 февраля 2019 года и 26−31 июля 2019 года.

Адвокаты «Нафтогаза» 13 января 2020 года направили письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты 15−22 февраля 2019 года и 26−31 июля 2019 года.