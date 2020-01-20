Андрей Коболев. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n132356-kobolev-pryamye-postavki-gaza-iz-rf-zavisyat-ot-dvuh-faktorov.html

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Прямые поставки газа от «Газпрома» будут напрямую зависеть от предложенной цены и от решения правительства Украины.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Коболев не исключает возможности закупки газа «Нафтогазом» напрямую у «Газпрома», но уточнил, что данная возможность будет зависеть от двух факторов.

Первый фактор находится в компетенции «Нафтогаза» и зависит от того, насколько конкурентную цену на газ может предложить «Газпром». Коболев подчеркнул, что за последние шесть лет «Газпром» ни разу не предложил справедливой рыночной цены на газ.

Глава «Нафтогаза» добавил, что «Газпрому» ничто не мешает сейчас предложить конкурентную цену на газ.

«Нафтогаз» постоянно проводит аукционы по закупке природного газа, поэтому «Газпром» также может выйти с выгодным предложением. Если цена будет конкурентоспособная, то «Нафтогаз» такое предложение обязательно рассмотрит.

Однако, Коболев уточнил, что помимо экономического аспекта существует и политический. Поэтому решение о прямых закупках газа у РФ будет приниматься на уровне Кабмина.

При подписании газовых договоренностей, вопрос прямых поставок газа был исключен. Поэтому принятие решения относительно поставок газа в Украину «Газпромом» будет зависеть исключительно от правительства.