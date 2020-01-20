Андрій Коболєв. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n132356-koboliev-pryami-postavky-gazu-z-rf-zalejat-vid-dvoh-faktoriv.html

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Прямі поставки газу від «Газпрому» будуть залежати від запропонованої ціни і від рішення уряду України.

Про це заявив у ефірі телеканалу «Україна 24» глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Коболєв не виключає можливості закупівлі газу «Нафтогазом» безпосередньо у «Газпрому», але уточнив, що дана можливість буде залежати від двох факторів.

Перший фактор знаходиться у компетенції «Нафтогазу» і залежить від того, наскільки конкурентну ціну на газ може запропонувати «Газпром». Коболєв підкреслив, що за останні шість років «Газпром» жодного разу не запропонував справедливої ​​ринкової ціни на газ.

Глава «Нафтогазу» додав, що «Газпрому» ніщо не заважає зараз запропонувати конкурентну ціну на газ.

«Нафтогаз» постійно проводить аукціони із закупівлі природного газу, тому «Газпром» також може вийти з вигідною пропозицією. Якщо ціна буде конкурентоспроможна, то «Нафтогаз» таку пропозицію обов’язково розгляне.

Однак, Коболєв уточнив, що крім економічного аспекту існує і політичний. Тому рішення про прямі закупки газу у РФ буде прийматися на рівні Кабміну.

Підчас підписання газових домовленостей, питання прямих поставок газу було виключено. Тому прийняття рішення щодо поставок газу в Україну «Газпромом» буде залежати виключно від уряду.