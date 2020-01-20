Самоубийство в здании ЦИК: застрелился сотрудник УГО

Самоубийство. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n132358-samoubiystvo-v-zdanii-cik-zastrelilsya-sotrudnik-ugo.html

Ракурс

Самоубийство в здании Центральной избирательной комиссии произошло вечером 20 января 2020 года. Сотрудник Управления государственной охраны (УГО) выстрелил в себя из табельного оружия.

О самоубийстве, ссылаясь на собственные источники в УГО, сообщают УНН.

Инцидент произошел около 18.00.

Сотруднику УГО, совершившему суицид, было 25 лет.

Расследованием причин самоубийства будет заниматься Государственное бюро расследований.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киевской области 21-летний полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия.