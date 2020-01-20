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Ракурс
Самоубийство. Фото: ukranews.com

Самоубийство в здании ЦИК: застрелился сотрудник УГО

20 янв 2020, 20:38
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Самоубийство в здании Центральной избирательной комиссии произошло вечером 20 января 2020 года. Сотрудник Управления государственной охраны (УГО) выстрелил в себя из табельного оружия.

О самоубийстве, ссылаясь на собственные источники в УГО, сообщают УНН.

Инцидент произошел около 18.00.

Сотруднику УГО, совершившему суицид, было 25 лет.

Расследованием причин самоубийства будет заниматься Государственное бюро расследований.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киевской области 21-летний полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия.


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