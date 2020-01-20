Выборы. Фото: Главком

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Ракурс

Довыборы одного нардепа-мажоритарщика в Харьковской области обойдутся Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в 10 млн 332 тыс. грн. Выборы будут проходить 15 марта 2020 года в избирательном округе № 179, который расположен в городе Лозовая Харьковской области.

ЦИК уже утвердила соответствующую смету, сообщает ТСН.

На изготовление избирательной документации будет потрачено 718 тыс. 756 грн. Услуги СМИ для обнародования результатов выборов обойдутся в 223 тыс. 942 грн.

Затраты окружной избирательной комиссии составят 9 млн 255 тыс. 109 грн.

На приобретение бумаги и расходных материалов для изготовления и ведения реестра избирателей и именных приглашений будет потрачено 19 тыс. 200 грн.

Как известно, в данном избирательном округе был избран нардеп-мажоритарщик Алексей Кучер, который 5 ноября был назначен президентом Украины Владимиром Зеленским главой Харьковской облгосадминистрации.