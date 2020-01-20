Принимаем гостей в Киеве: как организовать приезд друзей или коллег

Недорого снять жилье в Киеве посуточно

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Ракурс

В последнее время мы приходим к более европейским или американским стандартам гостеприимства. Уже не нужно спать на полу, уступая место друзьям на кровати или диване. Можно недорого снять жилье в Киеве посуточно на oktv.ua, и никто не обидится. Наоборот — это создает больше удобства для приезжих в столицу.

Почему не отель?

Гостиница сегодня — это необоснованные траты на минимум удобств. В съемной квартире всегда есть холодильник, чтобы хранить продукты, плита и микроволновка, чтобы приготовить и разогреть еду. Кроме того, в наличии стиральная машина, чтобы привести в порядок свои вещи. В отеле придется заплатить за химчистку отдельные деньги.

В стандартном гостиничном номере вас встретит в лучшем случае электрочайник с двумя чашками и пара пакетиков чая. В съемной квартире без проблем можно завтракать и обедать, а ужинать в заведениях или в гостях.

Поэтому, если вы хотите угодить своим гостям, снимите для них квартиру в сервисе бронирования ОК ТВ. Здесь вы внесете небольшую предоплату, чтобы подтвердить намерение, которая в качестве гарантии будет удержана на сайте до вашего поселения. В назначенную дату ваши гости заселятся в выбранную квартиру, и только после этого вносится остаток суммы.

В сервисе бронирования мошенникам просто нечего делать. Здесь невозможно получить деньги напрямую, а только через сайт, что и есть вашей гарантией надежности.

Как выбрать квартиру

Если вы встречаете родственников или друзей, выбирайте жилье поближе к своему дому. После совместного вечера в городе проще и дешевле вызвать такси в один район. Не составит труда сходить друг к другу в гости.

Если вам предстоит поселить коллег и запланировано деловое мероприятие, выбирайте апартаменты ближе к месту проведения. Если бюджет ограничен, рассматривайте прилегающие районы с квартирой недалеко от метро. Это самый быстрый транспорт столицы, поскольку на дорогах могут быть пробки.

Если ваши гости приезжают из другого города на автомобиле, обратите внимание на наличие парковки поблизости.

Если это медицинский визит, снимите квартиру недалеко от лечебного учреждения. Возможно, будет комфортнее жить на первом этаже. Обратите внимание, оборудован ли подъезд пандусом (если в этом есть необходимость).

Как организовать досуг

Создатели сервиса бронирования жилья в Киеве от ОКТВ разработали еще и аудиогид, где есть необычные и познавательные туристические маршруты Киева. Приложение аудиогида скачивается на смартфон. Здесь же можно изучить бесплатную версию. Чтобы получить больше интересной исторической информации, оплатите доступ. Стоимость существенно ниже, чем найм «живого» гида. Плюс вы сами выбираете день и время прогулки, компанию, скорость повествования.

В приложении вы найдете фотографии Киева от самых ранних до почти наших дней, и сможете проследить, как менялась столица Украины. Здесь есть такие данные, которых вы не встретите в интернете или библиотеке. При создании разработчики договаривались с владельцами частных коллекций, которые предоставляли уникальные материалы о каждом районе Киева и его достопримечательностях.

Список всех возможных маршрутов смотрите по ссылке https://oktv.ua/turisticheskie-marshruty-kieva (при нажатии откроется сайт, на котором можно скачать приложение). В сервисе встроена интерактивная карта Киева, с которой вы всегда будете знать, куда пойти, чтобы показать гостям самые впечатляющие точки города. Многие коренные киевляне признаются, что и сами узнали много нового благодаря приложению от Oktv. Это действительно отличная возможно провести время с пользой и организовать для друзей и деловых коллег познавательный досуг!