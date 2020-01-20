«Укрпочта» в 2019 году получила 600 млн грн чистой прибыли

Укрпочта. Фото: Zik.ua

https://racurs.ua/n132361-ukrpochta-v-2019-godu-poluchila-600-mln-grn-chistoy-pribyli.html

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«Укрпочта» в 2019 году увеличила свой доход на 20,6% по сравнению с 2018 годом. Чистый доход предприятия в 2019 году составил 8,2 млрд грн, а в 2018 году данный показатель составлял 6,8 млрд грн.

Финансовыми успехами поделилась пресс-служба компании.

Чистая прибыль «Укрпочты» за 2019 год составила 600 млн грн. В 2018 году компания показала убытки в сумме более 500 млн грн.

В 2019 году компания увеличила объемы пересылки до 47 тыс. посылок в сутки, а также существенно расширила услуги международной доставки.

На балансе «Укрпошты» числится 547 автомобилей, 8 млн 300 тыс. новых компьютеров, а также 5 тыс. POS-терминалов с поддержкой бесконтактной оплаты.

Также в 2019 году увеличились доходы от сдачи незадействованных объектов недвижимости в аренду. Из данного источника получен доход в сумме 69 млн грн.

Средняя ежемесячная зарплата производственного персонала компании в прошлом году составила 6,85 тыс. грн без учета премиальных.

«Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Компания предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. отделений расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат сотрудников предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. — почтальоны, 13 тыс. — операторы почтовой связи.