Посольство Великобритании прокомментировало отнесение украинского трезубца к террористическим символам

Трезубец. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n132362-posolstvo-velikobritanii-prokommentirovalo-otnesenie-ukrainskogo-trezubca-k-terroristicheskim.html

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Посольство Великобритании, в лице представителя британского правительства, прокомментировало включение украинского трезубца в список террористических символов в «Руководстве по противодействию экстремизму», которое было распространено правоохранительными органами Великобритании.

Сообщение появилось в Facebook на странице посольства Великобритании в Украине.

В заявлении сказано, что Великобритания сожалеет, что украинский трезубец попал в «наглядное пособие» британской полиции по борьбе с терроризмом. В данном документе указано, что многие приведенные в нем символы не представляют интерес в борьбе с терроризмом.

Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, в частности государственный флаг, герб и гимн Украины. Также в сообщении указано, что Великобритания признает трезубец главным элементом государственного герба Украины, который имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины.

Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и надеется на углубление двусторонних отношений в будущем.