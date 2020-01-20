Беларусь. Фото: Российская газета

https://racurs.ua/n132363-belarus-nashla-alternativu-rossiyskoy-nefti.html

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Беларусь нашла альтернативу российской нефти после того, как с РФ не были согласованы интеграционные дорожные карты относительно нефти, газа и налогов.

Беларусь заключила договор с Норвегией на поставку 80 тыс. т нефти, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на российские СМИ.

Доставка норвежской нефти в Беларусь будет осуществляться через литовский порт в Клайпеде.

Норвежская нефть поступит на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» уже в двадцатых числах января.

Пока неизвестно будет ли возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу.

Как известно, правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая все возможные варианты. Коммерческие предложения направлены в Украину, Польшу, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан.