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Ракурс
Мадонна с младенцем и попугаем в пейзаже. Фото: artchive.ru

Россия прикарманила польскую «Мадонну с младенцем и попугаем»

21 янв 2020, 14:07
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Россия не намерена отдавать Польше картины, которые во время Второй мировой войны были вывезены из страны в СССР. Посольство Польши в РФ составило список из семи полотен, которые были похищены или уничтожены «советскими освободителями».

Однако, в Министерстве культуры РФ считают, что претензии Польши безосновательны и не имеют никакой юридической силы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Звезду».

Владислав Кононов, занимающий должность начальника департамента музеев Минкульта России, считает, что вопрос возвращения картин требует фактического пересмотра итогов Второй мировой войны, а это недопустимо.

Чиновник заявил, что все юридические стороны данного вопроса были оговорены во время Ялтинской конференции 1945 года, а затем между союзниками заключались дополнительные соглашения.

Польша рассчитывала получить обратно такие произведения искусства как полотно кисти неизвестного художника «Мадонна с младенцем и попугаем в пейзаже», картину Лукаса Кранаха Старшего «Мадонна Глоговская», полотно «Птичий двор» работы Даниэля Шульца, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего, картину кисти Антуана Пэна «Девочка с голубем», полотно Ганса Гольбейна Младшего «Портрет Иоганна Шварцвальда», а также картину «Диптих Винтерфельдов».

Известно, что картина «Мадонна Глоговская» является экспонатом Эрмитажа.

Источник: Ракурс


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