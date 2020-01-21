Росія загарбала польську «Мадонну з немовлям і папугою»

Мадонна з немовлям і папугою в пейзажі. Фото: artchive.ru

https://racurs.ua/ua/n132400-rosiya-zagarbala-polsku-madonnu-z-nemovlyam-i-papugou.html

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Росія не має наміру віддавати Польщі картини, які під час Другої світової війни були вивезені з країни до СРСР. Посольство Польщі в РФ склало список із семи полотен, які були викрадені або знищені «радянськими визволителями».

Однак, у Міністерстві культури РФ вважають, що претензії Польщі безпідставні і не мають ніякої юридичної сили, повідомляє Lenta.ru з посиланням на «Звєзду».

Владислав Кононов, який обіймає посаду начальника департаменту музеїв Мінкульту Росії, вважає, що питання повернення картин вимагає фактичного перегляду підсумків Другої світової війни, а це неприпустимо.

Чиновник заявив, що всі юридичні сторони даного питання були обговорені під час Ялтинської конференції 1945 року, а потім між союзниками були укладені додаткові угоди.

Польща розраховувала отримати назад такі твори мистецтва як полотно пензля невідомого художника «Мадонна з немовлям і папугою в пейзажі», картину Лукаса Кранаха Старшого «Мадонна Глоговська», полотно «Пташиний двір» роботи Даніеля Шульца, «Лісовий пейзаж» Яна Брейгеля Старшого, картину пензля Антуана Пена «Дівчинка з голубом», полотно Ганса Гольбейна Молодшого «Портрет Йоганна Шварцвальда», а також картину «Диптих Вінтерфельдів».

Відомо, що картина «Мадонна Глоговським» є експонатом Ермітажу.