Трамп про президента Китаю: Ми любимо один одного

https://racurs.ua/ua/n132399-davos-2020-tramp-pid-chas-promovy-ziznavsya-u-sympatiyi-lideru-kytau.html

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Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сконцентрував увагу на успіхах американської економіки та заявив, що США нині переживають справжній економічний бум, якого світ ніколи не бачив.

Трамп з трибуни у Давосі заявив, що з гордістю може сказати, що США зараз переживають небачений раніше економічний бум.

Ймовірно, одна з найбільших змін, яка допомогла зрушити ситуацію — реформа у царині торговельних угод. Ми багато говорили про проблеми, які ігнорувалися, толерувалися або не змінювалися десятиліттями. Наші лідери нічого не зробили, щоб переламати ситуацію у торгівлі (йдеться про світову торгівлю — ред.). До мого президентства ситуація у торгівлі з Китаєм для США ставала лише гіршою й ще гіршою. Під моїм керівництвом Америка пішла у конфронтацію… і дуже швидко Китай погодився зробити речі задля захисту інтелектуальної власності, технологій, прибрати інші торговельні бар'єри, — заявив Трамп.

За словами американського лідера, Китай погодився відкрити фінансовий сектор, зважаючи на давні суперечки Пекіна та Вашингтона щодо курсу юаня.

Наші стосунки з Китаєм зараз перебувають на найкращому рівні за всі часи… Ми пройшли тяжкий шлях, але зараз мої відносини з президентом Сі Цзіньпінем чудові. Він — для Китаю, а я — для США, але поза цим ми любимо один одного, — резюмував Трамп.

Зазначимо, що 21 січня в Давосі стартував ювілейний Всесвітній економічний форум. 50-а сесія форуму триватиме з 21 по 24 січня. Ключова тема цього року — «Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий мир». Тут провідні бізнесмени, власники найбільших компаній, благодійники та політики, а також знаменитості разом вирішуватимуть, як «поліпшити світ».