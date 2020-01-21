Нацбанк проти Коломойського: суд стягнув на користь держави нерухомість олігарха на 100 млн грн, фото — ЕП

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Ракурс

Національний банк продовжує у судах повертати кошти, які надав «Приватбанку» у виді кредитів рефінансування упродовж 2008−2015 років.

Сьогодні НБУ повідомив про рішення суду стягнути на користь держави нерухомість одного із підприємств олігарха Ігоря Коломойського. Господарський суд Львівської області 16 січня задовольнив позов Нацбанку, який стягував предмет іпотеки — ПАТ «Дніпрометалсервіс».

Ця пов’язана із Коломойським компанія у вересні 2014 року надала Національному банку в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис. кв. м (ринкова ціна — 100 млн грн.) в якості забезпечення кредиту рефінансування.

«Дніпрометалсервіс» зобов’язань майнового поручителя «ПриватБанку» не виконало і НБУ у травні 2018 року звернувся до суду, щоб стягнути заставне майно. Позов суд задовольнив у повному обсязі.

В НБУ повідомили, що цей випадок став 24-м в історії звернень регулятора до суду, у яких йдеться про стягнення предмету іпотеки за зобов’язаннями «ПриватБанку». Всього повернено майна на 1,36 млрд грн. До виконавчої служби НБУ надіслав 18 судових рішень.

У 2018 році НБУ подав проти екс-власника «ПриватБанку» та пов’язаних із ним 32 майнових поручителів 148 позовів. На різних стадіях судового розгляду перебуває понад 200 подібних справ проти фінансових установ, які отримували рефінансування, але не розрахувалися із регулятором і були визнані неплатоспроможними.

Аналогічну діяльність Нацбанк розгорнув і за кордоном. У грудні «Ракурс» повідомляв, що державний «ПриватБанк» подав у Ізраїлі новий позов проти Коломойського на 600 млн дол.