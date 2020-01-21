Нацбанк против Коломойского: суд взыскал в пользу государства недвижимость олигарха на 100 млн грн, фото — ЭП

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Ракурс

Национальный банк продолжает в судах возвращать средства, которые предоставил «Приватбанку» в виде кредитов рефинансирования в течение 2008−2015 годов.

Сегодня НБУ сообщил о решении суда взыскать в пользу государства недвижимость одного из предприятий олигарха Игоря Коломойского. Хозяйственный суд Львовской области 16 января удовлетворил иск Нацбанка к ОАО «Днепрометаллсервис».

Эта связанная с Коломойским компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м (рыночная цена — 100 млн грн.) в качестве обеспечения кредита рефинансирования.

Предприятие «Днепрметаллсервис» обязательств имущественного поручителя «ПриватБанка» не выполнило и НБУ в мае 2018 года обратился в суд, чтобы взыскать залоговое имущество. Иск суд удовлетворил в полном объеме.

В НБУ сообщили, что этот случай стал 24-м в истории обращений регулятора в суд, в которых речь идет о взыскании предмета ипотеки по обязательствам «ПриватБанка». Всего возвращено имущества на 1,36 млрд грн. В исполнительную службу НБУ направил 18 судебных решений.

В 2018 году НБУ подал против экс-владельца «ПриватБанка» и связанных с ним 32 имущественных поручителей 148 исков. На разных стадиях судебного рассмотрения находится более 200 подобных дел против финансовых учреждений, которые получали рефинансирования, но не рассчитались с регулятором и были признаны неплатежеспособными.

Аналогичную деятельность Нацбанк развернул и за рубежом. В декабре «Ракурс» сообщал, что государственный «ПриватБанк» подал в Израиле новый иск против Коломойского на 600 млн долл.