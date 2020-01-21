Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нацбанк против Коломойского: суд взыскал в пользу государства недвижимость олигарха на 100 млн грн, фото — ЭП

Нацбанк против Коломойского: суд взыскал в пользу государства недвижимость олигарха на 100 млн грн

21 янв 2020, 13:40
999

Национальный банк продолжает в судах возвращать средства, которые предоставил «Приватбанку» в виде кредитов рефинансирования в течение 2008−2015 годов.

Сегодня НБУ сообщил о решении суда взыскать в пользу государства недвижимость одного из предприятий олигарха Игоря Коломойского. Хозяйственный суд Львовской области 16 января удовлетворил иск Нацбанка к ОАО «Днепрометаллсервис».

Эта связанная с Коломойским компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м (рыночная цена — 100 млн грн.) в качестве обеспечения кредита рефинансирования.

Предприятие «Днепрметаллсервис» обязательств имущественного поручителя «ПриватБанка» не выполнило и НБУ в мае 2018 года обратился в суд, чтобы взыскать залоговое имущество. Иск суд удовлетворил в полном объеме.

В НБУ сообщили, что этот случай стал 24-м в истории обращений регулятора в суд, в которых речь идет о взыскании предмета ипотеки по обязательствам «ПриватБанка». Всего возвращено имущества на 1,36 млрд грн. В исполнительную службу НБУ направил 18 судебных решений.

В 2018 году НБУ подал против экс-владельца «ПриватБанка» и связанных с ним 32 имущественных поручителей 148 исков. На разных стадиях судебного рассмотрения находится более 200 подобных дел против финансовых учреждений, которые получали рефинансирования, но не рассчитались с регулятором и были признаны неплатежеспособными.

Аналогичную деятельность Нацбанк развернул и за рубежом. В декабре «Ракурс» сообщал, что государственный «ПриватБанк» подал в Израиле новый иск против Коломойского на 600 млн долл.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Рекордные результаты: вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности считают 51% украинцев — опрос

Вступление в Североатлантический альянс лучшим вариантом обеспечения безопасности считает наибольшее число украинцев за все время проведения опросов — 51%. Наибольшая поддержка вступления в НАТО — на западе Украины

Новости Украины
15:08

Грибок на стенах и отсутствие канализации: прокуратура открыла дела относительно строительства казарм в Одесской области (ФОТО)

Прокуратура устанавливает обстоятельства халатного строительства жилья для военнослужащих в Одесской области. Местные журналисты сообщили о грибке на стенах и отсутствии канализации в построенных общежитиях

Новости Украины
14:19