Под Киевом мужчина стрельбой прекратил пьянку на детской площадке. Фото: 34.ua

https://racurs.ua/n132397-pod-kievom-mujchina-strelboy-prekratil-pyanku-na-detskoy-ploschadke-foto.html

Ракурс

Стрельба на детской площадке произошла в поселке городского типа Коцюбинское Киевской области. Там двое товарищей распивали спиртные напитки возле многоквартирного дома. Также мужчины справляли нужду на детской площадке.

Это не понравилось местному жителю, который вышел на улицу и сделал замечание. В ответ товарищи продолжили пить, но начали угрожать мужчине. Когда тот сказал, что у него есть травматический пистолет и сделал предупреждающий выстрел вверх, двое товарищей решили прервать свой «культурный отдых» и напали на местного жителя, пишет пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Мужчина, обороняясь, подстрелил в ногу одного из нападавших. Второй в это время убежал.

После приезда на место происшествия полицейские изъяли у стрелявшего травматический пистолет и документы на его хранение. Также правоохранители задержали одного из нападавших и сейчас ищут сбежавшего мужчину.

Правоохранители опрашивают свидетелей и участников произошедшего, чтобы решить вопрос правовой квалификации.

Как писал «Ракурс», в Запорожье в одном из ресторанов посетитель устроил стрельбу. Там завязался конфликт между посетителем и сотрудников заведения. В спор вмешался владелец ресторана и выпроводил буйного посетителя, после чего тот вернулся и выстрелил в владельца кафе из огнестрельного оружия.