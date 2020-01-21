В Запорожье произошла стрельба. Фото: 112.ua

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Ракурс

В Запорожье в одном из ресторанов посетитель устроил стрельбу.

Инцидент произошел в ночь на 20 января в Коммунарском районе города в ресторане «Венеция». Предварительно установлено, что между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался владелец и выпроводил буйного гостя. Об этом сообщает местное издание «061».

Отмечается, что через некоторое время посетитель выстрелил в владельца кафе из огнестрельного оружия. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

По информации СМИ, следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются оперативно-поисковые мероприятия. В пресс-службе областного управления полиции инцидент пока не комментировали.

Напомним, 2 января в Киеве между двумя компаниями молодых людей возник словесный конфликт на улице Большой Васильковской, который впоследствии перерос в драку, в разгар которой один из участников произвел несколько выстрелов. В результате инцидента два человека получили ранения.