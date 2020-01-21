Зарплаты нардепов: в Раду подали законопроекты об уменьшении выплат, фото — Фейсбук Я.Доброносов

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Ракурс

История с увеличением заработков чиновников в Украине продолжается. В начале года общество узнало о больших выплатах чиновникам, руководителям госкомпаний, а также народным депутатам. Часть нардепов своеобразно отреагировали на информацию о росте заработков в парламенте. На днях в Раде зарегистрировали сразу два законопроекта, в которых нардепы фиксируют уменьшение своей зарплаты.

Нардеп из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подал законопроект, который снижает зарплаты слуг народа до 9 тыс. 446 грн.

Оклад нардепа он предлагает установить в размере двух прожиточных минимумов, а зарплату — не более двух минимальных зарплат, установленных в госбюджете на текущий год. По мнению Гончаренко, это позволит сэкономить расходы бюджетных средств, связанных с оплатой труда нардепов, в 10 раз.

Группа нардепов «Оппозиционного блока — За жизнь» внесла в Раду 17 января проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины» (относительно уменьшения размера заработной платы народных депутатов Украины). Этот документ предусматривает внесение изменений в п. 1 и приложение к постановлению Рады, которое регулирует зарплатные вопросы.

Должностные оклады нардеп Вадим Рабинович и его коллеги предлагают установить на уровне должностных окладов членов правительства на основе размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 30 ноября 2019 года (то есть до момента их увеличения).

«Ракурс» ранее сообщал, что спикер Рады Дмитрий Разумков опровергал информацию о повышении зарплат народным депутатам до 100 тыс. грн. По его словам, депутаты до уплаты налогов получают ежемесячно 42 тыс. грн.

В то же время лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что 100 тыс. грн — адекватная зарплата для нардепов, но установить такой размер можно только при определенных условиях.