Мэн Хунвэй, фото: Diarmuid Greene

https://racurs.ua/n132371-byvshiy-glava-interpola-prigovoren-k-turemnomu-zaklucheniu-v-kitae.html

Ракурс

Бывшего главу Интерпола Мена Хунвея в Китае приговорили к 13,5 годам заключения.

Он в КНР находился под следствием по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

Отмечается, что Хунвэй не планирует обжаловать это решение суда. Также он должен выплатить штраф в размере 2 млн юаней (более 7 млн ​​грн).

Хунвэй ранее в Китае занимал должность заместителя министра общественной безопасности.

Китайские правоохранители обвиняли его в получении во время пребывания в должности в органах государственной власти взятки на сумму 14,46 млн юаней (более 51 млн грн).

Хунвэй, который тогда был президентом Интерпола, в сентябре 2018 года исчез на территории Китая, куда приехал во время отпуска. Впоследствии стало известно, что китайские правоохранители задержали его для допроса по подозрению в коррупции.

В октябре 2018 года Хунвэй подал в отставку с поста главы Интерпола. На этом посту он находился с ноября 2016 года.

Напомним, вскоре после задержания Хунвея в Китае его жена заявила, что получала угрозы от неизвестного лица.