Мен Хунвей, фото: Diarmuid Greene

https://racurs.ua/ua/n132371-kolyshnogo-golovu-interpolu-zasudyly-do-turemnogo-uv-yaznennya-u-kytayi.html

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Колишнього голову Інтерполу Мена Хунвея у Китаї засудили до 13,5 років ув’язнення.

Він у КНР перебував під слідством за підозрою в хабарництві. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на китайські ЗМІ.

Зазначається, що Хунвей не планує оскаржувати це рішення суду. Також він має сплатити штраф на суму 2 млн юанів (понад 7 млн грн).

Хунвей раніше в Китаї обіймав посаду заступника міністра громадської безпеки.

Китайські правоохоронці звинувачували його в отриманні під час перебування на посаді в органах державної влади хабара на суму 14,46 млн юанів (понад 51 млн грн).

Хунвей, котрий тоді був президентом Інтерполу, у вересні 2018 року зник на території Китаю, куди приїхав під час відпустки. Згодом стало відомо, що китайські правоохоронці затримали його для допиту за підозрою у корупції.

У жовтні 2018 року Хунвей подав у відставку з посади голови Інтерполу. На цій посаді він перебував з листопада 2016 року.

Нагадаємо, невдовзі після затримання Хунвея у Китаї його дружина заявляла, що отримувала погрози від невідомої особи.