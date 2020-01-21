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Разумков повідомив, коли ВРУ може взятись за скорочення нардепів. Фото: liga.net

Разумков повідомив, коли парламент може взятися за скорочення нардепів (ВІДЕО)

21 січ 2020, 09:54
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Верховна Рада вже наступної сесії може розглянути зміни до Конституції України щодо зменшення кількості народних депутатів.

Парламент може схвалити проект закону № 1017, який передбачає зменшення кількості народних обранців до 300 осіб. Крім того, документ запровадить пропорційну виборчу систему. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Думаю, що так. Є рішення Конституційного суду, — зазначив він.

Також Разумков заявив, що жаліє з приводу того, що Конституційний суд завернув законопроект, який передбачений був позбавляти мандата народних депутатів, які кнопкодавлять та прогулюють роботу.

Нагадаємо, днями спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що ніяких законопроектів, що передбачають внесення змін до мовного закону, в парламенті не зареєстровано.

Джерело: Ракурс


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