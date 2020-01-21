Разумков сообщил, когда ВРУ может взяться за сокращение нардепов. Фото: liga.net

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Верховная Рада уже следующей сессии может рассмотреть изменения в Конституцию Украины относительно уменьшения количества народных депутатов.

Парламент может одобрить проект закона № 1017, который предусматривает уменьшение количества народных избранников до 300 человек. Кроме того, документ введет пропорциональную избирательную систему. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Думаю, что так. Есть решение Конституционного суда, — отметил он.

Также Разумков заявил, что жалеет по поводу того, что Конституционный суд завернул законопроект, который позволил бы лишать мандата народных депутатов, которые кнопкодавять и прогуливают работу.

Напомним, на днях спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что никаких законопроектов, предусматривающих внесение изменений в языковый закон, в парламенте не регистрировали.