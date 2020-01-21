Погода в Украине. Фото: Ракурс

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В Украине синоптики сегодня объявили штормовое предупреждение.

В Киеве и Киевской области, в северных и части западных областей ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Сегодня в Украине без осадков, предполагается облачность с прояснениями. Температура воздуха днем от 0° до 5° тепла, а в Карпатах 8−10° мороза. Об этом 21 января сообщил украинский Гидрометцентр.

Между тем в «Укравтодоре» сообщают, что по состоянию на 6.00 местами небольшой снег во Львовской и Донецкой областях, местами туман в Херсонской области. На остальной территории без существенных осадков. Дорожники заявляют, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, гололед наблюдается местами в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях. На Львовщине на перевальных участках дорог Львовской области местами наблюдается небольшой снег.

Напомним, Гидрометцентр сообщал, что месячное количество осадков в январе ожидается 21−60 мм, в горах Крыма до 124 мм. В западных регионах осадков обещали несколько меньше, а на остальной территории они ожидаются в пределах средних многолетних значений.