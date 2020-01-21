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Боевики ИГИЛ, фото: «112 Украина»

Один из основателей ИГИЛ возглавил террористическую организацию — СМИ (ФОТО)

21 янв 2020, 08:45
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Террористическую организацию «Исламское государство» возглавил Амир Абдель Рахман — один из основателей и идеологов ИГИЛ.

Рахман был близок к бывшему лидеру террористов Абу Бакру аль-Багдади. Об этом издание The Guardian сообщило со ссылкой на источники в двух спецслужбах.

По информации издания, Рахман причастен к преступлениям ИГИЛ против нацмешины езидов на севере Ирака и христиан в районе Ниневийской долины.

Также он осуществлял надзор за операциями ИГИЛ по всему миру.

Рахман является одним из немногих неарабов среди руководства ИГИЛ. Он родился в семье иракских туркмен в городке Таль-Афар на севере Ирака. У него есть брат, который является представителем политического движения «Фронт иракских туркмен».

Амир Абдель Рахман, фото: Guy Elster

Аль-Багдади был убит 26 октября в результате операции американских военных в Сирии. Впоследствии представители ИГИЛ заявили, что новым лидером этой террористической организации стал Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши.

По информации The Guardian, это имя — лишь псевдоним, на самом деле Рахман стал новым предводителем ИГИЛ спустя считанные часы после ликвидации аль-Багдади. Источники издания в спецслужбах считают, что он может скрываться в окрестностях иракского города Мосула, освобожденного от террористов силами международной коалиции летом 2017 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп осенью прошлого года рассказал, как умер аль-Багдади.


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