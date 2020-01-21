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СВДС – это внезапная, необъяснимая смерть младенца

Курение и употребление алкоголя во время беременности в 12 раз повышает риск внезапной смерти младенцев — ученые

21 янв 2020, 08:20
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Дети, рожденные матерями, которые употребляли алкоголь и курили после первого триместра беременности, имеют 12-кратный повышенный риск возникновения синдрома внезапной детской смерти (СВДС) по сравнению с детьми, матери которых от этого воздерживались после первого триместра или в течение всей беременности.

К такому выводу пришли ученые из США и Южной Африки, которые следили за результатами почти 12 тыс. беременностей, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на Национальный институт здравоохранения США.

Беременные женщины, за которыми наблюдали исследователи, проживали в Кейптауне (Южная Африка) и в пяти местах в США, включая две американские резервации индейцев в Южной Дакоте и Северной Дакоте.

Объекты исследования были отобраны с учетом высоких показателей дородового потребления алкоголя и СВДС, а также с целью охвата тех групп населения, где этнические и социально-экономические различия в СВДС остаются недостаточно изученными.

Исследователи установили, что спустя год после родов умерло 66 младенцев, среди них — 28 смертей от СРДР и 38 смертей по известным причинам.

СВДС — это внезапная, необъяснимая смерть младенца в возрасте до года без каких-либо предварительных признаков.

Наши выводы показывают, что комбинированное действие алкоголя и табака оказывает синергетический эффект на риск СВДС, поскольку двойное воздействие связано со значительно более высоким риском, чем любое влияние отдельно, — подчеркивают ученые.

Ученые обнаружили, что:

  • сочетание курения и употребления алкоголя после первого триместра беременности повышало вероятность СВДС в 12 раз;
  • продолжение беременной женщиной только курения после первого триместра повышало риск СВДС в пять раз;
  • продолжение только употребление алкоголя после первого триместра повышало риск СВДС в четыре раза.

Наши выводы подтверждают текущую рекомендацию Центров США по контролю и профилактике заболеваний, Главного хирурга США и Всемирной организации здравоохранения о том, что женщины не должны употреблять алкоголь или курить во время беременности, — подчеркивают исследователи.

Напомним, ученые установили, что курение мужчин увеличивает опасность для будущих детей. В частности, может привести к врожденному пороку сердца у детей.


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