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СВДС – это внезапная, необъяснимая смерть младенца
Курение и употребление алкоголя во время беременности в 12 раз повышает риск внезапной смерти младенцев — ученыеhttps://racurs.ua/n132366-kurenie-i-upotreblenie-alkogolya-vo-vremya-beremennosti-v-12-raz-povyshaet-risk-vnezapnoy-smerti.htmlРакурс
Дети, рожденные матерями, которые употребляли алкоголь и курили после первого триместра беременности, имеют 12-кратный повышенный риск возникновения синдрома внезапной детской смерти (СВДС) по сравнению с детьми, матери которых от этого воздерживались после первого триместра или в течение всей беременности.
К такому выводу пришли ученые из США и Южной Африки, которые следили за результатами почти 12 тыс. беременностей, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на Национальный институт здравоохранения США.
Беременные женщины, за которыми наблюдали исследователи, проживали в Кейптауне (Южная Африка) и в пяти местах в США, включая две американские резервации индейцев в Южной Дакоте и Северной Дакоте.
Объекты исследования были отобраны с учетом высоких показателей дородового потребления алкоголя и СВДС, а также с целью охвата тех групп населения, где этнические и социально-экономические различия в СВДС остаются недостаточно изученными.
Исследователи установили, что спустя год после родов умерло 66 младенцев, среди них — 28 смертей от СРДР и 38 смертей по известным причинам.
СВДС — это внезапная, необъяснимая смерть младенца в возрасте до года без каких-либо предварительных признаков.
Наши выводы показывают, что комбинированное действие алкоголя и табака оказывает синергетический эффект на риск СВДС, поскольку двойное воздействие связано со значительно более высоким риском, чем любое влияние отдельно, — подчеркивают ученые.
Ученые обнаружили, что:
- сочетание курения и употребления алкоголя после первого триместра беременности повышало вероятность СВДС в 12 раз;
- продолжение беременной женщиной только курения после первого триместра повышало риск СВДС в пять раз;
- продолжение только употребление алкоголя после первого триместра повышало риск СВДС в четыре раза.
Наши выводы подтверждают текущую рекомендацию Центров США по контролю и профилактике заболеваний, Главного хирурга США и Всемирной организации здравоохранения о том, что женщины не должны употреблять алкоголь или курить во время беременности, — подчеркивают исследователи.
Напомним, ученые установили, что курение мужчин увеличивает опасность для будущих детей. В частности, может привести к врожденному пороку сердца у детей.
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