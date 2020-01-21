СРДС – це раптова, незрозуміла смерть немовляти

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Діти, народжені матерями, які вживали алкоголь та курили після першого триместру вагітності, мають 12-кратний підвищений ризик виникнення синдрому раптової дитячої смерті (СРДС) у порівнянні з дітьми, матері яких від цього утримувалися після першого триместру або протягом усієї вагітності.

Такого висновку дійшли учені зі Сполучених Штатів та Південної Африки, котрі стежили за результатами майже 12 тис. вагітностей, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я США.

Вагітні жінки, за якими спостерігали дослідники, проживали у Кейптауні (Південна Африка) та в п’яти місцях у США, включаючи дві американські резервації індіанців у Південній Дакоті та Північній Дакоті.

Об'єкти дослідження були відібрані з урахуванням високих показників допологового споживання алкоголю та СРДС, а також з метою охоплення тих груп населення, де етнічні та соціально-економічні відмінності в СРДС залишаються недостатньо вивченими.

Дослідники встановили, що за рік після пологів померло 66 немовлят, серед них — 28 смертей від СРДР та 38 смертей із відомих причин.

СРДС — це раптова, незрозуміла смерть немовляти у віці до року без будь-яких попередніх ознак.

Наші висновки показують, що комбінована дія алкоголю і тютюну надає синергетичний ефект на ризик СРДС, оскільки подвійний вплив пов’язаний зі значно більш високим ризиком, ніж будь-який вплив окремо, — наголошують учені.

Учені виявили, що:

поєднання куріння та вживання алкоголю після першого триместру вагітності підвищувало ймовірність СРДС у 12 разів;

продовження вагітною жінкою лише куріння після першого триместру підвищувало ризик СРДС у п’ять разів;

продовження лише вживання алкоголю після першого триместру підвищувало ризик СРДС у чотири рази.

Наші висновки підтверджують поточну рекомендацію Центрів США з контролю і профілактики захворювань, Головного хірурга США і Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що жінки не повинні вживати алкоголь або курити під час вагітності, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені встановили, що куріння чоловіків збільшує небезпеку для майбутніх дітей. Зокрема, може призвести до вродженої вади серця у дітей.