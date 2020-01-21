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Бойовики ІДІЛ, фото: «112 Україна»

Один зі співзасновників ІДІЛ очолив терористичну організацію — ЗМІ (ФОТО)

21 січ 2020, 08:45
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Терористичну організацію «Ісламська держава» очолив Амір Абдель Рахман — один зі співзасновників та ідеологів ІДІЛ.

Рахман був близьким до колишнього лідера терористів Абу Бакра аль-Багдаді. Про це видання The Guardian повідомило з посиланням на джерела в двох спецслужбах.

За інформацією видання, Рахман причетний до злочинів ІДІЛ проти нацмешини езидів на півночі Іраку та християн у районі Ніневійської долини.

Також він здійснював нагляд за операціями ІДІЛ по всьому світу.

Рахман є одним з небагатьох неарабів серед керівництва ІДІЛ. Він народився в сім’ї іракських туркменів у містечку Таль-Афар на півночі Іраку. У нього є брат, який є представником політичного руху «Фронт іракських туркменів».

Амір Абдель Рахман, фото: Guy Elster

Аль-Багдаді був убитий 26 жовтня в результаті операції американських військових у Сирії. Згодом представники ІДІЛ заявили, що новим лідером цієї терористичної організації став Абу Ібрагім аль-Хашимі аль-Курейши.

За інформацією The Guardian, це ім’я — лише псевдонім, насправді Рахман став новим ватажком ІДІЛ через лічені години після ліквідації аль-Багдаді. Джерела видання у спецслужбах вважають, що він може переховуватися в околицях іракського міста Мосула, звільненого від терористів силами міжнародної коаліції влітку 2017 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп восени минулого року розповів, як помер аль-Багдаді.


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