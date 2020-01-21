Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Україні синоптики сьогодні оголосили штормове попередження.

У Києві та Київській області, у північних та частині західних областей очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Сьогодні в Україні без опадів, передбачається хмарність з проясненнями. Температура повітря вдень від 0° до 5° тепла, а в Карпатах 8−10° морозу. Про це 21 січня повідомив український Гідрометцентр.

Тим часом в «Укравтодорі» повідомляють, що станом на 6.00 місцями невеликий сніг у Львівській та Донецькій областях, місцями туман в Херсонській області. На решті території без істотних опадів. Дорожники заявляють, що покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, ожеледь спостерігається місцями у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. На Львівщині на перевальних ділянках доріг Львівської області місцями спостерігається невеликий сніг.

Нагадаємо, Гідрометцентр повідомляв, що місячна кількість опадів у січні очікується 21−60 мм, в горах Криму до 124 мм. У західних регіонах опадів обіцяли дещо менше, а на решті території вони передбачаються в межах середніх багаторічних значень.