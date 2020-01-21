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Ракурс
Зарплати нардепів: у Раду подали законопроекти про зменшення виплат, фото — Фейсбук Я.Доброносов

Депутати почали подавати у Раду законопроекти про зменшення своєї зарплати до 9 тис. грн

21 січ 2020, 10:30
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Історія із збільшенням заробітків посадовців в Україні триває. На початку року суспільство дізналося про великі виплати урядовців, керівників держкомпаній, а також народних депутатів. Частина нардепів своєрідно відреагували на інформацію про зростання заробітків у парламенті. Днями у Раді зареєстрували відразу два законопроекти, у яких нардепи фіксують зменшення своєї зарплати.

Нардеп з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко подав законопроект, який знижує зарплати слуг народу до 9 тис. 446 грн.

Оклад нардепа він пропонує встановити у розмірі двох прожиткових мінімумів, а зарплату — не більше двох мінімальних зарплат, які встановлені у держбюджеті на поточний рік.

На думку Гончаренка, це дозволить заощадити витрати бюджетних коштів, пов’язаних з оплатою праці нардепів, у 10 разів.

Зарплати нардепів: у Раду подали законопроекти про зменшення виплат, фото — Телеграм-канал О.Гончаренка

Група нардепів з «Опозиційного блоку — За життя» внесла в Раду 17 січня проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» (щодо зменшення розміру заробітної плати народних депутатів України). Цей документ передбачає внесення змін до п. 1 та додатку до постанови Ради, яка регулює зарплатні питання. Посадові оклади нардеп Вадим Рабінович та його колеги пропонують встановити на рівні посадових окладів членів уряду на основі розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 30 листопада 2019 року (тобто до моменту їх збільшення).

«Ракурс» раніше повідомляв, що спікер Ради Дмитро Разумков спростовував інформацію про підвищення зарплат народним депутатам до 100 тис. грн. За його словами, депутати до сплати податків отримують щомісяця 42 тис. грн.

Водночас лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що 100 тис. грн — адекватна зарплата для нардепів, але встановити такий розмір можна тільки за певних умов.

Джерело: Ракурс


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