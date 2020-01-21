Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
У Запоріжжі сталася стрілянина. Фото: 112.ua

У Запоріжжі невідомий влаштував стрілянину в ресторані, є поранений

21 січ 2020, 10:30
999

У Запоріжжі в одному з ресторанів відвідувач влаштував стрілянину.

Інцидент стався у ніч на 20 січня в Комунарському районі міста в ресторані «Венеція». Попередньо встановлено, що між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, в який втрутився власник і випровадив буйного гостя. Про це повідомляє місцеве видання «061».

Зазначається, що через деякий час відвідувач вистрілив у власника кафе з вогнепальної зброї. Потерпілого госпіталізували, а зловмисник втік з місця події.

За інформацією ЗМІ, слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-пошукові заходи. У прес-службі обласного управління поліції інцидент поки не коментували.

Нагадаємо, 2 січня у Києві між двома компаніями молодиків виник словесний конфлікт на вулиці Великій Васильківській, який згодом переріс у бійку, у розпалі якої один із учасників здійснив декілька пострілів. Внаслідок інциденту двоє осіб дістали поранення.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Порошенко сьогодні не з’явився на допит: ДБР застосує примусовий привід

Екс-президент України Петро Порошенко в черговий раз не з’явився на допит до Державного бюро розслідувань, який повинен був відбутися сьогодні о 10.30. Черговий допит Порошенка призначено об 11.00 24 січня 2020 року

Новини України
12:22

Шпигунський скандал у Давосі: росіяни видавали себе за сантехніків із дипломатичними паспортами — ЗМІ

Швейцарські ЗМІ перед відкриттям форуму у Давосі розповіли про двох підозрілих росіян. Коли їх затримали спецслужби, «сантехніки» пред’явили дипломатичні паспорти

Світові новини
12:08

Іран підготував звіт із визнанням удару по літаку МАУ двома російськими ракетами — Bellingcat

За інформацією дослідницької мережі Bellingcat, Іранська асоціація цивільної авіації підготувала звіт щодо результатів розслідування авіакатастрофи «Боїнга-737» компанії «Міжнародні авіалінії України»

Світові новини
08:00