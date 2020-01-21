У Запоріжжі сталася стрілянина. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n132373-u-zaporijji-nevidomyy-vlashtuvav-strilyanynu-v-restorani-ie-poranenyy.html

Ракурс

У Запоріжжі в одному з ресторанів відвідувач влаштував стрілянину.

Інцидент стався у ніч на 20 січня в Комунарському районі міста в ресторані «Венеція». Попередньо встановлено, що між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, в який втрутився власник і випровадив буйного гостя. Про це повідомляє місцеве видання «061».

Зазначається, що через деякий час відвідувач вистрілив у власника кафе з вогнепальної зброї. Потерпілого госпіталізували, а зловмисник втік з місця події.

За інформацією ЗМІ, слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-пошукові заходи. У прес-службі обласного управління поліції інцидент поки не коментували.

Нагадаємо, 2 січня у Києві між двома компаніями молодиків виник словесний конфлікт на вулиці Великій Васильківській, який згодом переріс у бійку, у розпалі якої один із учасників здійснив декілька пострілів. Внаслідок інциденту двоє осіб дістали поранення.