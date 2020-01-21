Під Києвом чоловік стріляниною припинив пиятику на дитячому майданчику. Фото: 34.ua

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Ракурс

Стрілянина на дитячому майданчику сталася в селищі міського типу Коцюбинське Київської області. Там двоє товаришів розпивали спиртні напої біля багатоквартирного будинку. Також чоловіки справляли свої природні потреби на дитячому майданчику.

Це не сподобалося місцевому жителю, який вийшов на вулицю і зробив зауваження. У відповідь товариші продовжили пити, але почали погрожувати чоловікові. Коли той сказав, що у нього є травматичний пістолет і зробив попереджувальний постріл вгору, двоє товаришів вирішили перервати свій «культурний відпочинок» і напали на місцевого жителя, пише прес-служба Нацполіції Київської області.

Чоловік, захищаючись, підстрелив в ногу одного з нападників. Другий у цей час втік.

Після приїзду на місце події поліцейські вилучили у чоловіка травматичний пістолет і документи на його зберігання. Також правоохоронці затримали одного з нападників і зараз шукають втікача.

Правоохоронці опитують свідків і учасників події, щоб вирішити питання правової кваліфікації.

Як писав «Ракурс», у Запоріжжі в одному з ресторанів відвідувач влаштував стрілянину. Там стався конфлікт між відвідувачем і співробітником закладу. У суперечку втрутився власник ресторану і спровадив відвідувача, після чого той повернувся і вистрілив у власника кафе з вогнепальної зброї.