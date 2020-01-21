Трамп о президенте Китая: Мы любим друг друга

https://racurs.ua/n132399-davos-2020-tramp-vo-vremya-svoey-rechi-priznalsya-v-simpatii-k-lideru-kitaya.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сконцентрировал внимание на успехах американской экономики и заявил, что США сейчас переживают настоящий экономический бум, которого мир никогда не видел.

Трамп с трибуны в Давосе заявил, что с гордостью может сказать, что США сейчас переживают невиданный ранее экономический бум.

Вероятно, одно из самых больших изменений, которое помогла сдвинуть ситуацию — реформа в области торговых соглашений. Мы много говорили о проблемах, которые игнорировались, которые терпели или не меняли десятилетиями. Наши лидеры ничего не сделали, чтобы переломить ситуацию в торговле (речь идет о мировой торговле — ред.). До моего президентства ситуация в торговле с Китаем для США становилась только хуже и еще хуже. Под моим руководством Америка пошла в конфронтацию… и очень быстро Китай согласился сделать вещи для защиты интеллектуальной собственности, технологий, убрать другие торговые барьеры, — заявил Трамп.

По словам американского лидера, Китай согласился открыть финансовый сектор, учитывая давние споры Пекина и Вашингтон по курсу юаня.

Наши отношения с Китаем сейчас находятся на самом лучшем уровне за все время… Мы прошли тяжелый путь, но сейчас мои отношения с президентом Си Цзиньпином замечательные. Он — для Китая, и я — для США, но за пределами этого мы любим друг друга, — резюмировал Трамп.

Отметим, 21 января в Давосе стартовал юбилейный Всемирный экономический форум. 50-я сессия форума продлиться с 21 по 24 января. Ключевая тема этого года — «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир». Здесь ведущие бизнесмены, владельцы крупнейших компаний, благотворители и политики, а также знаменитости вместе будут решать, как «улучшить мир».