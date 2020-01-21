Давос 2020: все, что нужно знать о 50-м Всемирном экономическом форуме

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Всемирный экономический форум (ВЭФ) на этой неделе собирает под одной крышей швейцарского горнолыжного курорта Давос ведущих бизнесменов, владельцев крупнейших компаний, благотворителей и политиков, а также знаменитостей, намеренных совместными усилиями работать над «улучшением мира».

Что такое Всемирный экономический форум и как туда попасть?

Форум организуют за счет ежегодных взносов членов и партнеров Давоса. Такие взносы для участников ВЭФ варьируются от 60 тыс. до 600 тыс. швейцарских франков в зависимости от уровня доступа к мероприятиям. Издание The New York Times сообщало, что базовый «корпоративный» пакет для глав различных компаний достигает 50 тыс. швейцарских франков. При наличии приглашения пропуск для участника стоит еще 18 тыс. швейцарских франков. Для участия в мероприятиях, связанных с профилем компании, придется выложить еще около 160 тыс. швейцарских франков.

Партнеры Всемирного экономического форума (преимущественно крупные компании) за участие в эксклюзивных событиях платят от 123,6 тыс. долл., в зависимости от типа партнерства. Например, порядка 120 стратегических партнеров ежегодно перечисляют 618 тыс. долл. взносов. За эти средства они получают до пяти пропусков на мероприятия форума и хорошие места в залах. Бесплатно посещают форум те, кто получил приглашение. В прошлом году ВЭФ заработал в Давосе 355 млн. долл.

До финансового кризиса 2007−2008 годов посещение Давоса считалось благородным делом. Однако сейчас растет и критика этого события, поскольку вину за кризис частично возлагают и на «глобальную элиту». В 2019 году главный редактор журнала Time Ананд Гирдихарадас назвал Давос «семейным воссоединением людей, „сломавших“ современный мир».

Кроме этого, посетители форума имеют разный уровень доступа к мероприятиям — то, с кем вы пожмете руку будет зависеть от того, какого цвета ваш бейджик, пишет ВВС. Наиболее важные гости получают белый значок с голограммой на нем, что гарантирует полный доступ. На другом конце шкалы «отельный» бейджик, не дающий вам права попасть в конференц-центр.

В Давосе собираются преимущественно мужчины (лишь 22% всех участников в прошлом году были женщинами), а термин Davos Man становится прозвищем богатых.

Всемирный экономический форум также критикуют за его расположение, к которому многие участники добираются частными самолетами и вертолетами, но директор ВЭФ настаивает на том, что форум существует для объединения мировых лидеров с целью извлечения большей пользы для всей планеты. Такое мнение разделяет главный экономический комментатор Financial Times Мартин Вольф: «Элита всегда находятся где-то вне реальности — это их природа, но мир без них невозможен. Также важно, чтобы эти люди регулярно встречались и обменивались мнениями».

Тема юбилейного Давоса

Тема встречи в 2020 году — «заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир». Фокус Давоса 2020 будет сконцентрирован на построении капитализма в интересах всех заинтересованных сторон для борьбы с неравенством, разделением в обществе и изменениями климата (очерченных в Парижском климатическом соглашении). То есть, топ-инвесторы должны начать уделять столько же внимания работникам, клиентам и окружающей среде, сколько и своим акционерам.

Юристы с Уолл-стрит также призывали к тому, чтобы риторика ВЭФ сопровождалась действиями, особенно со стороны ключевых игроков мирового бизнеса. Кроме этого, ожидается, что юная эко-активистка против изменений климата и глобального потепления Гретта Тунберг потребует, чтобы деловые и политические лидеры прекратили инвестиции в разведку, добычу и использование ископаемого топлива. К примеру, на прошлой неделе в Microsoft пообещали стать «углеродно-нейтральной» корпорацией в течение десятилетия.

ВЭФ также призвал участников форума использовать транспорт с низким содержанием углерода, не употреблять в пищу фуа-гру и икру. Один день ВЭФ отведен на «вегетарианское меню и открытие альтернативных источников белка».

Кто посетит Давос

Обычно ВЭФ привлекает около 3 тыс. посетителей, треть из которых — люди бизнеса. На форуме присутствуют мировые лидеры, ключевые деятели ООН, Евросоюза и руководители крупных компаний, таких как Coca-Cola, Goldman Sachs, IBM, Blackstone Group, Alphabet, Google и JPMorgan Chase & Co. Среди гостей — финансист-миллиардер Джордж Сорос, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, босс Facebook Марк Цукерберг, певец U2 Боно, израильский историк Юваль Ной Харари.

Всего на форум в 2020 году приедет более 2800 участников из 117 стран. Как пишет Bloomberg, мероприятие посетит 119 миллиардеров из 36 стран. Их совокупное состояние достигает почти 500 млрд. долл. Больше всего миллиардеров прилетит из США, Индии и России. В этом году на форум прилетят скандальные российские олигархи из окружения Владимира Путина Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, находящиеся под американскими санкциями (в прошлом году Дерипаска форум пропустил, вероятно, по требованию организаторов). А сегодня в Давосе возник шпионский скандал с россиянами с дипломатическими паспортами, которые выдавали себя за сантехников.

Главная звезда форума — президент США Дональд Трамп, который пропустил прошлогоднее мероприятие. В ходе своего выступления 21 января Трамп заявил, что США переживают экономический бум, которого мир никогда не видел. Он также призвал игнорировать пророков конца света, таким образом в завуалированной форме упомянув о Грете Тунберг и других экологических активистах, которые прибыли в Давос, чтобы призвать мировых лидеров обратить внимание на климатический кризис.

Помимо Трампа, на форум также приедут канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Нидерландов Марк Рютте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, бывший вице-президент США, лауреат Нобелевской премии мира Альберт Гор, премьер-министр Финляндии Санна Марин, принц Уэльский Чарльз, глава администрации Гонконга Керри Лам и ряд других.

Не будет на форуме президента Франции Эммануэля Макрона, британского главы правительства Бориса Джонсона, который готовится к Brexit, и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Новые данные Всемирного экономического форума свидетельствуют о том, что в этом году только 239 участников из Британии приедут в Давос — это наименьший показатель посещения страны с 2010 года.

Кто едет в Давос от Украины

Накануне стало известно, что 22 января форум посетит президент Украины Владимир Зеленский. Кроме этого, еще 17 народных депутатов фракции партии «Слуга народа» также поедут в Давос. Речь идет о главе фракции Давиде Арахамии, его первом заместителе Александре Корниенко, Евгении Кравчуке и других.

Также на экономический форум по собственному желанию поедут и депутаты фракции «Голос». Известно, что в Давос летят Кира Рудик, Ярослав Юрчишин, Юлия Клименко, Леся Василенко и Ярослав Железняк.

Ранее СМИ сообщали, что экс-президент, а ныне нардеп Петр Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию, однако позже якобы отменил визит.

Кроме этого, в четверг, 23 января, в швейцарском Давосе состоится традиционный украинский завтрак, организованным фондом олигарха Виктора Пинчука.

Давос посетит Олег Сенцов, участие которого анонсировали в одной из дискуссий ВЭФ.

Экологические активисты против политиков

Сотни протестующих прибыли на горнолыжный курорт Давос, чтобы призвать мировых лидеров активизировать действия из-за климатического кризиса. Свой трехдневный марш протеста они начали еще 20 января. Некоторые активисты нарядились в костюмы коал с целью привлечь внимание к пожарам, которые сейчас бушуют в Австралии, пишет The Guardian.

Встречают протестующих до 5 тыс. военнослужащих и полиции, которые охраняют гостей эксклюзивного события. На форуме также выступит 17-летняя шведская эко-активистка Грета Тунберг. Напомним, что в декабре Дональд Трамп посоветовал Тунберг «работать над проблемой управления гневом», после чего она изменила подпись в своем аккаунте в Twitter на «Подросток, который работает над проблемой управления гневом».