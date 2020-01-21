Шпионский скандал в Давосе: россияне выдавали себя за сантехников с дипломатическими паспортами, фото — tagesanzeiger.ch

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Сегодня в швейцарском Давосе стартовал 50-й Всемирный экономический форум — ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. Швейцарское издание накануне открытия форума рассказало о двух подозрительных россиянах. Во время задержания «сантехники» предъявили швейцарским спецслужбам дипломатические паспорта.

А потом сантехник предъявил российский паспорт

Tages-Anzeiger уверяет, что россияне, вероятно, занимались подготовкой к наблюдению за участниками форума. Шпионы привлекли внимание органов безопасности Швейцарии еще в августе прошлого года. Полиция кантона Граубюнден задержала для проверки документов двух граждан РФ, один из которых представился слесарем-сантехником. При этом у обоих были дипломатические паспорта. Факт проверки документов газете подтвердила руководитель информационной службы полиции Анита Сенти.

Планы россиян в Давосе были слишком расплывчатыми, при этом они собирались пробыть там три недели, что особенно насторожило полицейских.

Это дорогое путешествие для тех, кто якобы зарабатывает себе на жизнь тем, что устанавливает в России трубы и ремонтирует туалеты, — отмечает издание.

По данным полиции кантона, подозрительная пара не была аккредитована в Швейцарии в качестве дипломатов и не могла бы воспользоваться дипломатическим иммунитетом, если бы была арестована по подозрению в шпионаже. Однако, по словам нескольких источников Tages-Anzeiger, россияне претендовали на особые права, а представители РФ угрожали дипломатическими последствиями в случае ареста.

К инциденту подключили федеральную разведывательную службу. Россиян тогда отпустили без запрета на въезд. По словам Сенти, шпионская активность сантехников не была доказана. Оба подозреваемых находились под наблюдением, но смогли беспрепятственно покинуть Швейцарию.

На вопрос о том, почему у рабочих были дипломатические паспорта, пресс-атташе российского посольства в Берне Станислав Смирнов заявил, что люди, которые получают такие документы, «работают не только в российском министерстве иностранных дел».

За кем следили

Те, кто знаком с делом и говорят о нем на условиях сохранения анонимности, считают возможным, что задержанные целились именно в форум. Например, они могли заблаговременно готовить операцию по прослушиванию и хакерской атаке, — говорится в статье.

В качестве одного из возможных объектов шпионажа издание называет постоянного критика Кремля, американо-британского инвестора Билла Браудера, который объявлен Россией в международный розыск по делу о «создании преступного сообщества».

Браудер — соучредитель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, работавших на российском фондовом рынке. С ним работал Сергей Магнитский, который заявил о раскрытии крупных хищений из российского бюджета, после чего был обвинен в том, что якобы помогал Браудеру уклоняться от налогов.

В ноябре 2009 года, после 11 месяцев в СИЗО «Матросская тишина», Магнитский умер. Причиной смерти назвали токсический шок и острую сердечную недостаточность. В прошлом году ЕСПЧ обязал Россию выплатить 34 тыс. евро компенсации семье Магнитского.