Шпигунський скандал у Давосі: росіяни видавали себе за сантехніків із дипломатичними паспортами, фото — tagesanzeiger.ch

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Сьогодні у швейцарському Давосі стартував 50-й Всесвітній економічний форум — щорічна зустріч представників світової політичної і ділової еліти. Швейцарське видання напередодні відкриття форуму розповіло про двох підозрілих росіян. Під час затримання «сантехніки» пред’явили швейцарським спецслужбам дипломатичні паспорти.

А потім сантехнік дістав російський паспорт

Tages-Anzeiger запевняє, що росіяни, ймовірно, займалися підготовкою до спостереження за учасниками форуму. Шпигуни привернули увагу органів безпеки Швейцарії ще в серпні минулого року. Поліція кантону Граубюнден затримала для перевірки документів двох громадян РФ, один з яких назвався слюсарем-сантехніком. При цьому в обох були дипломатичні паспорти. Факт перевірки документів газеті підтвердила керівник інформаційної служби поліції Аніта Сенті.

Плани росіян в Давосі були занадто розпливчастими, при цьому вони збиралися пробути там три тижні, що особливо насторожило поліцейських.

Це дорога мандрівка для тих, хто нібито заробляє собі на життя тим, що встановлює в Росії труби і ремонтує туалети, — зазначає видання.

За даними поліції кантону, підозріла пара не була акредитована в Швейцарії в якості дипломатів і не могла б скористатися дипломатичним імунітетом, якби була заарештована за підозрою в шпигунстві. Однак, за словами декількох джерел Tages-Anzeiger, росіяни претендували на особливі права, а представники РФ погрожували дипломатичними наслідками в разі арешту.

До інциденту підключили федеральну розвідувальну службу. Росіян тоді відпустили без заборони на в’їзд. За словами Сенті, шпигунська активність сантехніків не була доведена. Обидва підозрюваних перебували під наглядом, але змогли безперешкодно покинути Швейцарію.

На питання про те, чому у робітників були дипломатичні паспорти, прес-аташе російського посольства в Берні Станіслав Смирнов заявив, що люди, які отримують такі документи, «є не тільки в російському міністерстві закордонних справ».

За ким стежили

Ті, хто знайомий зі справою і говорять про неї на умовах збереження анонімності, вважають за можливе, що чоловіки мали на прицілі форум. Наприклад, вони могли завчасно готувати операцію по прослуховуванню і хакерській атаці, — йдеться в статті.

У якості одного з можливих об'єктів шпигунства видання називає постійного критика Кремля, американо-британського інвестора Білла Браудера, який оголошений Росією в міжнародний розшук у справі про «створення злочинного співтовариства».

Браудер — співзасновник і генеральний директор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management, який у період з 1995 по 2006 роки був одним з найбільших фондів зарубіжних інвестицій, що діяли на російському фондовому ринку. Із ним працював Сергій Магнітський, який заявив про розкриття великих розкрадань з російського бюджету, після чого був звинувачений в тому, що нібито допомагав Браудеру ухилятися від податків.

У листопаді 2009 року, після 11 місяців в СІЗО «Матроська тиша», Магнітський помер. Причиною смерті назвали токсичний шок і гостру серцеву недостатність. Торік ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити 34 тис. євро компенсації родині Магнітського.