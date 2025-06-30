Новини
Ракурс
Понад 700 людей, завербованих росією, затримали в Україні з весни 2024 року

У СБУ назвали кількість затриманих за співпрацю з рф українців

30 чер 2025, 15:46
Понад 700 людей, завербованих росією, затримали в Україні з весни 2024 року.

Про це FT повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Усі вони, за його словами, причетні до шпигунства, підпалів і вибухів, які дистанційно організовували агенти російської розвідки. ﻿﻿﻿﻿

З усіх затриманих близько 175 були молодші за 18 років. Дехтяренко каже, що неповнолітні не можуть передбачити наслідків своїх дій, і це робить їх особливо вразливими до вербування російськими військовослужбовцями.﻿﻿﻿﻿

Канали вербування працюють за схожою схемою: анонімний користувач звертається до молоді через Telegram, Discord, WhatsApp або Viber з пропозиціями швидкого та легкого заробітку. Після встановлення контакту куратори з РФ надають координати та інструкції. Обіцяні виплати коливаються від $100 до $1 000.

В Україні діє національна інформаційна кампанія для протидії вербуванню. За даними ювенальної поліції, до кінця травня близько 50 неповнолітніх українців повідомили про спроби підкупу в месенджерах.

Джерело: Ракурс


