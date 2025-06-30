Ракурсhttps://racurs.ua/
Понад 700 людей, завербованих росією, затримали в Україні з весни 2024 року
Про це FT повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Усі вони, за його словами, причетні до шпигунства, підпалів і вибухів, які дистанційно організовували агенти російської розвідки.
З усіх затриманих близько 175 були молодші за 18 років. Дехтяренко каже, що неповнолітні не можуть передбачити наслідків своїх дій, і це робить їх особливо вразливими до вербування російськими військовослужбовцями.
Канали вербування працюють за схожою схемою: анонімний користувач звертається до молоді через Telegram, Discord, WhatsApp або Viber з пропозиціями швидкого та легкого заробітку. Після встановлення контакту куратори з РФ надають координати та інструкції. Обіцяні виплати коливаються від $100 до $1 000.
В Україні діє національна інформаційна кампанія для протидії вербуванню. За даними ювенальної поліції, до кінця травня близько 50 неповнолітніх українців повідомили про спроби підкупу в месенджерах.