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Ракурс
В Минэнерго хотят производить 70% «зеленой» энергии. Фото: Вести

Грета Тунберг порадуется: в Минэнерго хотят производить 70% «зеленой» энергии до 2050 года

21 янв 2020, 11:56
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«Зеленая» энергия должна стать основной в энергосфере Украины за последующие 30 лет. К 2050 году Министерство энергетики планирует получать из альтернативных источников 70% энергии для обеспечения всех нужд населения.

Такая концепция зеленого энергетического перехода Украины предусматривает, что в нашей стране перестанут действовать необоснованно высокие «зеленые тарифы» на энергию, полученную из альтернативных источников. Об этом рассказал министр энергетики Алексей Оржель, передает «Громадське».

Он добавил, что министерство разработало различные сценарии и графики для реализации таких показателей. По его словам, главное — сделать так, чтобы этот переход был экономически обоснованным. При этом, отметил Оржель, инвестировать в возобновляемую энергетику выгоднее, чем в традиционную.

Также такой подход должен остановить злоупотребление альтернативными источниками энергии, в частности, повышение цен на «зеленые тарифы». При этом, добавил Оржель, на данный момент в Украине всего 5% энергии производят на альтернативных электростанциях. Остальную энергию получают традиционным методом.

Как писал «Ракурс», Европейский Союз хочет оказать Украине помощь в развитии «зеленой» энергетики. В частности, в союзе предложили ввести новый налог на выбросы углекислого газа.


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