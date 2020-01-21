Дуэт «Кролики». Фото: factsinter.com

https://racurs.ua/n132383-na-kievschine-otmenili-koncerty-umoristicheskogo-dueta-kroliki-artistov-obvinyaut.html

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Концерты юмористического дуэта Владимира Данильца и Владимира Моисеенко «Кролики» отменили в Броварах и Фастове на Киевщине.

Руководитель компании-организатора выступлений «Кроликов» в Украине ООО «Проконцерт» Олег Ежель заявил, что концерты в ряде украинских городов отменены. Ежель при этом подчеркнул, что концерты кроликов не отменяли в южных областях страны. Ранее группа запланировала турне по Украине в феврале 2020 года. Об этом 21 января сообщает сайт «Трибуна».

В Украине «кроликов» обвиняют в украинофобии. Так, на одном из эфиров Владимир Данилец неоднозначно высказался относительно украинского языка, а его жена якобы осуждала военные действия против сепаратистов на Донбассе.

Кроме того, Данилец и Моисеенко регулярно появляются на российском телевидении. В частности, на телеканале «Россия» они высмеяли запрет на полеты в Украину российских авиаперевозчиков.

Напомним, Государственная пограничная служба не впустила в Украину трех российских актеров Ларису Удовиченко, Андрея Бутина и Сергея Колесникова из-за посещения оккупированного Крыма.