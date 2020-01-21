Дует «Кролики». Фото: factsinter.com

https://racurs.ua/ua/n132383-na-kyyivschyni-skasuvaly-koncerty-gumorystychnogo-duetu-krolyky-artystiv-zvynuvachuut.html

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Концерти гумористичного дуету Володимира Данильця і Володимира Мойсеєнка «Кролики» скасували в Броварах та Фастові на Київщині.

Керівник компанії-організатора виступів «Кроликів» в Україні ТОВ «Проконцерт» Олег Єжель заявив, що концерти в низці українських міст скасовані. Єжель при цьому наголосив, що концерти кроликів не відміняли у південних областях країни. Раніше гурт запланував турне Україною в лютому 2020 року. Про це 21 січня повідомляє сайт «Трибуна».

В Україні «кроликів» звинувачують в українофобії. Так, на одному з ефірів Володимир Данилець неоднозначно висловився щодо української мови, а його дружина нібито засуджувала військові дії проти сепаратистів на Донбасі.

Крім того, Данилець та Мойсеєнко регулярно з’являється на російському телебаченні. Зокрема, на телеканалі «Росія» вони висміяли заборону на польоти в Україну російських авіаперевізників.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба не впустила в Україну трьох російських акторів ЛарисуУдовиченко, Андрія Бутіната Сергія Колесніковаза відвідування окупованого Криму.