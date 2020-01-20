В Україну не впустили трьох російських артистів: у ДПСУ назвали причинуhttps://racurs.ua/ua/n132331-v-ukrayinu-ne-vpustyly-troh-rosiyskyh-artystiv-u-dpsu-nazvaly-prychynu.htmlРакурс
В Україну не змогли потрапити троє російських акторів — Лариса Удовиченко, Андрій Бутін та Сергій Колесніков.
Актори повинні були виступати з виставою «Ідея фікс» в Запоріжжі, Харкові та Одесі. Однак, 19 січня Державна прикордонна служба України відмовила у в’їзді в Україну Сергію Колеснікову, який раніше відвідував окупований Крим. Про це сьогодні повідомляє «Думська».
Актори Лариса Удовиченко та Андрій Бутін не змогли пояснити прикордонникам мету свого перебування в Україні. Артист Марат Башаров, який повинен теж грати у виставі, взагалі не прилетів в Україну. У соціальних мережах він написав, що вистави в Україні зірвані.
Нагадаємо, Служба безпеки України не забороняла в’їзд в Україну росіянам Марату Башарову, Сергію Колєснікову та Ларисі Удовиченко. Крім того, спецслужба просила Національну поліцію забезпечити належну охорону для їхніх гастролів.