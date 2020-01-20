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Ракурс
Пограничная служба не впустила в Украину трех российских артистов. Фото: mind.ua

В Украину не пустили трех российских артистов: в ГПСУ назвали причину

20 янв 2020, 14:31
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В Украину не смогли попасть три российских актера — Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и Сергей Колесников.

Актеры должны были выступать со спектаклем «Идея фикс» в Запорожье, Харькове и Одессе. Однако, 19 января Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в Украину Сергею Колесникову, который ранее посещал оккупированный Крым. Об этом сегодня сообщает «Думская».

Актеры Лариса Удовиченко и Андрей Бутин не смогли объяснить пограничникам цель своего пребывания в Украине. Артист Марат Башаров, который тоже должен был играть в спектакле, вообще не прилетел в Украину. В социальных сетях он написал, что спектакли в Украине сорваны.

Напомним, Служба безопасности Украины не запрещала въезд в Украину россиянам Марату Башарову, Сергею Колесникову и Ларисе Удовиченко. Кроме того, спецслужба просила Национальную полицию обеспечить надлежащую охрану для их гастролей.

Источник: Ракурс


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