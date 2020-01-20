Судебные новости: Если дело рассматривается в суде, вероятность осуждения составляет 76% — статистика

https://racurs.ua/n132330-sudebnaya-statistika-esli-delo-rassmatrivaetsya-v-sude-veroyatnost-osujdeniya-dostigaet-76.html

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На заседании Комиссии по вопросам правовой реформы, которая обеспечивает разработку и внесение президенту предложений по совершенствованию правовой системы Украины, законодательства об организации судебной власти, правосудии и статусе судей, доктор юридических наук, профессор Николай Карчевский обнародовал статистические данные Государственной судебной администрации и Офиса генпрокурора о наказаниях за преступления, а также отдельные данные Национальной полиции о регистрации уголовных правонарушений. Эту информацию комиссия планирует учитывать при определении системы наказаний для нового Уголовного кодекса Украины.

Согласно анализу судебной статистики, в структуре принятых решений по сообщениям об уголовных правонарушениях около половины составляют решения о закрытии производств, около трети — решения, которые по итогам года так и не были приняты, еще порядка 20% составляют решения о передаче производств в суд.

Также было установлено, что 93% всех судебных решений по уголовным делам затрагивают только 58 уголовно-правовых запретов (статей или частей статей Уголовного кодекса Украины). В то же время большинство других статей Особенной части УК применяется крайне редко, а 53% статей — не применялись никогда.

Кроме того, согласно данным Государственной судебной администрации, большинство лиц были осуждены за кражу, грабеж, незаконные действия с наркотиками без цели сбыта, незаконное завладение транспортным средством, незаконные действия с оружием, незаконные действия с наркотиками с целью сбыта, убийство, тяжкие телесные повреждения, разбой, мошенничество, нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения, создание террористической группы, надругательство над могилой, нарушение правил административного надзора, злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, выращивание снотворного мака или конопли, средней тяжести телесное повреждение, хулиганство и самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим.

Согласно обнародованной статистике, судьи применяют лишение свободы, руководствуясь лишь 30-ю статьями УК. Кроме этого, лишение свободы на срок свыше 10 лет назначается только в 1,3% случаев принятия решения о лишении свободы подозреваемого.

По данным профессора Карчевского, если дело рассматривается в украинском суде — вероятность осуждения достигает 76%, оправдания — 0,1%, закрытия производства — 23%. Также в случае осуждения с вероятностью 40% виновного освободят от наказания с испытательным сроком, с вероятностью 27% — будет назначен штраф, а с вероятностью 17% — назначат лишение свободы.