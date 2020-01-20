Судові новини: Якщо справа розглядається в суді, то вірогідність засудження сягає 76% — статистика

https://racurs.ua/ua/n132330-sudova-statystyka-yakscho-sprava-rozglyadaietsya-v-sudi-to-virogidnist-zasudjennya-syagaie-76.html

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На засіданні Комісії з питань правової реформи, яка забезпечує розроблення та внесення президентові пропозицій щодо вдосконалення правової системи України, законодавства про організацію судової влади, здійснення правосуддя та статус суддів, доктор юридичних наук, професор Микола Карчевський оприлюднив статистичні дані Державної судової адміністрації та Офісу генпрокурора щодо покарань за злочини, а також окремі дані Національної поліції щодо реєстрації кримінальних правопорушень. Цю інформацію комісія має намір враховувати під час визначення системи покарань у новому Кримінальному кодексі України.

Згідно з аналізом судової статистики, в структурі ухвалених рішень за повідомленнями про кримінальні правопорушення близько половини становлять рішення про закриття проваджень, близько третини рішень за підсумками року так і не були прийняті і лише близько 20% складають рішення про направлення проваджень до суду.

Також було встановлено, що 93% всіх судових рішень у кримінальних справах стосуються лише 58 кримінально-правових заборон (статей або частин статей Кримінального кодексу України). Водночас більшість інших статей Особливої частини ККУ застосовується вкрай рідко, а 53% статей не застосовувалися ніколи.

Окрім цього, на основі даних Державної судової адміністрації, найбільше осіб було засуджено за крадіжку, грабіж, незаконні дії з наркотиками без мети збуту, незаконне заволодіння транспортним засобом, незаконні дії зі зброєю, незаконні дії з наркотиками з метою збуту, вбивство, тяжке тілесне ушкодження, розбій, шахрайство, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть чи тяжке тілесне ушкодження, створення терористичної групи, наругу над могилою, порушення правил адміністративного нагляду, злісну непокору адміністрації установи покарань, вирощування снотворного маку чи конопель, середньої тяжкості тілесне ушкодження, хуліганство і самовільне залишення військовослужбовцем місця служби.

Відповідно до оприлюдненої статистики, судді призначають позбавлення волі, керуючись лише 30 статтями ККУ. Окрім цього, позбавлення волі на строк понад 10 років призначається лише у 1,3% випадків ухвалення рішення про позбавлення волі підозрюваного.

За висновками професора Карчевського, якщо справа розглядається в суді вірогідність засудження сягає 76%, виправдання — 0,1%, закриття провадження — 23%. Також, у разі засудження, з вірогідністю 40% винного буде звільнено від покарання з випробуванням, з вірогідністю 27% буде призначено штраф, а з вірогідністю 17% - позбавлення волі.