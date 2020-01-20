Зеленський в Омані: Пристайко відмовився розповідати про поїздку президента, фото — "РБК-Україна"

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відмовився сьогодні оприлюднювати детальнішу інформацію щодо візиту президента України Володимира Зеленського до Оману на початку цього року.

В Пристайка на брифінгу у Києві запитали про мету поїздки президента до Оману, але він пообіцяв розповісти про це згодом. Відповідаючи на це питання, міністр повідомив, що сьогодні зустрічатиметься із Зеленським.

Пристайко зазначив, що до Офісу президента та в МЗС надійшло чимало запитів журналістів та народних депутатів щодо мандрівки Зеленського до Оману. Пристайко не зміг назвати мету візиту, хоч і знає про посилений інтерес до нього.

Міністерство закордонних справ до цього залучено, посольство в Омані надавало організаційне сприяння візиту. Запити ми вам пояснимо свого часу, — пообіцяв очільник МЗС.

Про поїздку президента Зеленського до Оману у ЗМІ повідомили 5 січня. Спочатку в Офісі президента заявили, що глава держави полетів до Оману за власні кошти і зазначили про проведену ним зустріч «на найвищому рівні». Згодом прес-служба президента оприлюднила фото глави держави із чиновником оманського МЗС. Із регіону Перської затоки президент повернувся у ніч з 8 на 9 січня у зв’язку з катастрофою в Ірані літака МАУ, яка сталася уранці 8 січня.

Через декілька днів після візиту султан Омана, який тривалий час важко хворів, помер. Ані президент України, ані офіційний Оман не анонсували поїздку Зеленського до цієї країни.