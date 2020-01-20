Зеленский в Омане: Пристайко отказался рассказывать о поездке президента, фото — "РБК-Украина"

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отказался сегодня обнародовать подробную информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в Оман в начале этого года.

У Пристайко на брифинге в Киеве спросили о цели поездки президента в Оман, но он пообещал рассказать об этом позже. Отвечая на этот вопрос, министр сообщил, что сегодня встретится с Зеленским.

Пристайко отметил, что в Офис президента и в МИД поступило много запросов журналистов и народных депутатов относительно путешествия Зеленского в Оман. Пристайко не смог назвать цель визита, хотя и знает о усиленном интересе к нему.

Министерство иностранных дел к этому привлечено, посольство в Омане организационное содействовало визиту. Запросы мы вам объясним в свое время, — пообещал глава МИД.

О поездке президента Зеленского в Оман в СМИ сообщили 5 января. Сначала в Офисе президента заявили, что глава государства полетел в Оман за собственные средства и отметили проведенную им встречу «на высшем уровне». Позже пресс-служба президента обнародовала фото главы государства с чиновником оманского МИД. Из региона Персидского залива президент вернулся в ночь с 8 на 9 января в связи с катастрофой в Иране самолета МАУ, которая произошла утром 8 января.

Через несколько дней после визита султан Омана, который долгое время тяжело болел, умер. Ни президент Украины, ни официальный Оман не анонсировали поездку Зеленского в эту страну.