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В Донецке убили одного из руководителей «спецназа» террористов, фото: «5 канал»

В Донецке убили одного из главарей террористов

21 янв 2020, 11:32
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Во временно оккупированном Донецке убили одного из главарей террористической организации ДНР Алексея Кривулю.

Он у террористов считался «заместителем командира полка специального назначения внутренних войск». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на так называемого «депутата народного совета ДНР» Владислава Бердичевского.

Алексей Кривуля, фото: СМИ сепаратистов

Также убийство Кривули в своем Твиттере подтвердил журналист Денис Казанский.

По его информации, Кривулю убили в подъезде одного из домов.

Опять все спишут на «неуловимую украинскую ДРГ», — убежден Казанский.

Кривуля присоединился к боевикам в 2014 году. По информации Казанского, он участвовал в боевых действиях с первых дней противостояния в районе города Славянска Донецкой области.

Напомним, 31 августа 2018 года в Донецке в результате взрыва в кафе «Сепар» погиб тогдашний лидер донецких боевиков Александр Захарченко.


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