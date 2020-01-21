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В Донецке убили одного из руководителей «спецназа» террористов, фото: «5 канал»
В Донецке убили одного из главарей террористовhttps://racurs.ua/n132382-v-donecke-ubili-odnogo-iz-glavarey-terroristov.htmlРакурс
Во временно оккупированном Донецке убили одного из главарей террористической организации ДНР Алексея Кривулю.
Он у террористов считался «заместителем командира полка специального назначения внутренних войск». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на так называемого «депутата народного совета ДНР» Владислава Бердичевского.
Также убийство Кривули в своем Твиттере подтвердил журналист Денис Казанский.
По его информации, Кривулю убили в подъезде одного из домов.
Опять все спишут на «неуловимую украинскую ДРГ», — убежден Казанский.
Кривуля присоединился к боевикам в 2014 году. По информации Казанского, он участвовал в боевых действиях с первых дней противостояния в районе города Славянска Донецкой области.
Напомним, 31 августа 2018 года в Донецке в результате взрыва в кафе «Сепар» погиб тогдашний лидер донецких боевиков Александр Захарченко.
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