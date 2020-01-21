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Подкуп избирателей. Фото: NewsRoom

Подкуп избирателей на парламентских выборах: в Луганской области проведены 23 обыска (ФОТО)

21 янв 2020, 11:17
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Подкуп избирателей во время проведения выборов народных депутатов, которые проходили летом 2019 года, расследует прокуратура Луганской области. В рамках данного уголовного производства 18 января 2020 года было проведены 23 обыска у лиц, которых подозревают в распространении и передаче денежных средств избирателям, чтобы последние голосовали за одного из кандидатов в депутаты.

О проведении следственных мероприятий сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие подозревает, что на момент проведения выборов существовала разветвленная схема подкупа избирателей. У следствия есть подозрения, что группа из лиц, приближенных к одному из кандидатов в депутаты, под видом представителей благотворительной организации осуществляла передачу денежных средств распространителям, которые непосредственно занимались подкупом избирателей.

Результаты обысков. Фото: Прокуратура Луганской области

Размер подкупа составлял 100 грн. За эту сумму избиратели должны были голосовать за определенного кандидата.

Результаты обысков. Фото: Прокуратура Луганской области

В результате обысков были изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схеме, а также агитационная литература и компьютеры.

Результаты обысков. Фото: Прокуратура Луганской области

Назначено проведение экспертизы изъятых вещественных доказательств. Проводится оценка действий подозреваемых лиц, а также решается вопрос относительно наличия признаков организованной преступной группы.

Источник: Ракурс


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