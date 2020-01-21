Підкуп виборців. Фото: NewsRoom

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Підкуп виборців під час проведення виборів народних депутатів, які проходили влітку 2019 року, розслідує прокуратура Луганської області. В рамках даного кримінального провадження 18 січня 2020 року було проведено 23 обшуки у осіб, яких підозрюють у поширенні і передачі грошових коштів виборцям, щоб останні голосували за одного з кандидатів у депутати.

Про проведення слідчих заходів повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідство підозрює, що на момент проведення виборів існувала розгалужена схема підкупу виборців. У слідства є підозри, що група осіб, наближених до одного з кандидатів у депутати, під виглядом представників благодійної організації здійснювала передачу грошових коштів розповсюджувачам, які безпосередньо займалися підкупом виборців.

Розмір підкупу становив 100 грн. За цю суму виборці повинні були голосувати за певного кандидата.

У результаті обшуків були вилучені чорнові записи, списки осіб, причетних до злочинної схеми, а також агітаційна література і комп’ютери.

Призначено проведення експертизи вилучених речових доказів. Проводиться оцінка дій підозрюваних осіб, а також вирішується питання щодо наявності ознак організованої злочинної групи.