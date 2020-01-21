Одиозный Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева, фото — ТСН

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Новым председателем Окружного административного суда Киева (ОАСК) стал Павел Вовк. Судьи этого органа правосудия 21 января отдали за Вовка 39 голосов.

О таком решении судей 21 января сообщила Судебно-юридическая газета.

В августе 2019 года Вовк сложил полномочия в ОАСК по собственному желанию. Тогда судья заявил, что материалы прослушивания его кабинета, которые обнародовали в НАБУ, не соответствуют действительности и являются смонтированными.

Вовка обвиняли в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу государственных органов, однако он эти подозрения отрицал и заявлял, что уголовное преследование заказал экс-президент Петр Порошенко.

Тогда же, в августе, Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства заместителя генпрокурора Сергея Кизя о временном остранении Вовка. Ходатайство прокуратура предоставила в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности. Обвинение настаивало на том, что Вовк парализовал работу Высшей квалификационной комиссии судей и подверг угрозе реализацию судебной реформы — создал искусственные препятствия в работе других судей во избежание квалификационного оценивания.

Коллега Вовка дал показания против него. Судья заявил, что председатель ОАСК вызвал его в кабинет и ругал за оперативное рассмотрение дел без затяжки.

В должности судьи Вовк с 2007 года. До начала судебной карьеры, Павел Вячеславович недолго работал в прокуратуре. Окружной административный суд Киева является особенным из-за своего расположения. В Киеве находится большинство центральных государственных органов Украины. Именно в ОАСК отменяли приватизацию «ПриватБанка», останавливали переименование УПЦ, отстранили министра Ульяну Супрун, восстанавливали в должности Романа Насирова.

В предыдущий раз Вовка избирали на эту должность в 2015 году. СМИ писали, что тогда избраться ему помог Сергей Кивалов. Якобы связь с ним Вовк сохраняет и сейчас. Вовк работал помощником Кивалова в Раде, с этого начиналась его юридическая карьера. Другой человек, который влияет на Вовка, как пишут СМИ, это Андрей Портнов, один из архитекторов власти президента Виктора Януковича. Портнов — «хороший друг» руководителя Офиса президента Андрея Богдана (собственная цитата последнего).