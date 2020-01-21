Одіозний Павло Вовк знову очолив Окружний адмінсуд Києва, фото — ТСН

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Новим головою Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) став Павло Вовк. Судді цього органу правосуддя 21 січня віддали за Вовка 39 голосів.

Про таке рішення суддів 21 січня повідомила Судово-юридична газета.

У серпні 2019 року Вовк склав повноваження в ОАСК за власним бажанням. Тоді суддя заявив, що матеріали прослуховування його кабінету, які оприлюднили в НАБУ, не відповідають дійсності і є змонтованими.

Вовка звинувачували у винесенні незаконних рішень і втручанні в роботу державних органів, проте він ці підозри заперечував і заявляв, що кримінальне переслідування замовив екс-президент Петро Порошенко.

Тоді ж, у серпні, Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні клопотання заступника генпрокурора Сергія Кізя щодо тимчасового усунення Вовка. Клопотання прокуратура надала у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності. Обвинувачення наполягало на тому, що Вовк паралізував роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та піддав загрозі реалізацію судової реформи — створив штучні перешкоди у роботі інших суддів для уникнення кваліфікаційного оцінювання.

Колега Вовка дав свідчення проти нього. Суддя заявив, що голова ОАСК викликав його до кабінету та лаяв за оперативний розгляд справ без затягування.

На посаді судді Вовк із 2007 року. До початку судової кар'єри, Павло Вячеславович недовго працював у прокуратурі. Окружний адміністративний суд Києва є особливим через своє розташування. У Києві знаходиться більшість центральних державних органів України. Саме в ОАСК скасовували приватизацію «Приватбанку», зупиняли перейменування УПЦ, відсторонили міністра Уляну Супрун, поновлювали на посаді омана Насірова.

У попередній раз Вовка обирали на цю посаду у 2015 році. ЗМІ писали, що тоді обратися йому допоміг Сергій Ківалов. Нібито зв’язок з ним Вовк зберігає і тепер. Вовк працював помічником Ківалова у Раді, з цього починалася його юридична кар'єра. Інша людина, яка впливає на Вовка, як пишуть ЗМІ, це Андрій Портнов, один із архітекторів влади президента Віктора Януковича. Портнов — «хороший друг» керівника Офісу президента Андрія Богдана (власна цитата останнього).