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У Донецьку вбили одного з керівників «спецназу» терористів, фото: «5 канал»

У Донецьку вбили одного з ватажків терористів

21 січ 2020, 11:32
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В тимчасово окупованому Донецьку вбили одного з ватажків терористичної організації ДНР Олексія Кривулю.

Він у терористів вважався «заступником командира полку спеціального призначення внутрішніх військ». Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на так званого «депутата народної ради ДНР» Владислава Бердичевського.

Олексій Кривуля, фото: ЗМІ сепаратистів

Також убивство Кривулі у своєму Твіттері підтвердив журналіст Денис Казанський.

За його інформацією, Кривулю вбили в під’їзді одного з будинків.

Знову все спишуть на «невловиму українську ДРГ», — переконаний Казанський.

Кривуля приєднався до бойовиків у 2014 році. За інформацією Казанського, він брав участь у бойових діях з перших днів протистояння у районі міста Слов’янська Донецької області.

Нагадаємо, 31 серпня 2018 року в Донецьку внаслідок вибуху в кафе «Сепар» загинув тодішній лідер донецьких бойовиків Олександр Захарченко.


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